Democristiani tedeschi a rischio implosione

«Ho voluto, voglio e vorrò restarne fuori». Angela Merkel risponde alla domanda che da tre giorni in Germania si fanno tutti: la sfida per diventare il candidato-cancelliere dell'Union tra il segretario Cdu, Armin Laschet, e il leader Csu, Markus Söder, farà esplodere i Democristiani? Le premesse ci sono tutte: da una parte il presidium della Cdu ha manifestato il suo appoggio al governatore del Nordreno-Vestfalia, discepolo di Merkel; dall'altra i Gruppi regionali di Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Brandeburgo, Renania-Palatinato, Bassa Sassonia e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

