Crumble di fragole light | un dolce peccato senza sensi di colpa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilè un piatto irlandese, può essero salato, la prima versione è quella più preparata. E’ composto da uno sciroppo di frutta e un impasto piuttosto granuloso. Le ricette si sprecano, con i dovuti accorgimenti può essere preparato in modo davvero leggero ed è adattissimo per una merenda o un dopo cena in cui non ci si vuole appesantire, gustando, comunque, qualcosa di veramente goloso che appagherà a pieno il palato. Oggi prepariamo ildi. Ingredienti per ildi300 grammi difresche + alcune per l’impasto 1 cucchiaio di aceto balsamico, Dolcificante liquido q.b. o stevia 25 grammi, 1 cucchiaio di amido di mais, 80 grammi di farina di teff integrale 100 grammi di ...