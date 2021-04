Covid e riaperture, Sileri ipotizza una linea: da maggio a giugno (Di martedì 13 aprile 2021) riaperture bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri. Sono essenzialmente queste le attività tra quelle chiuse che dovrebbero poter tornare ad operare nel momento in cui il governo, sulla base della situazione epidemiologica, darà il via libera. Si attende di sapere quale sarà la programmazione delle riaperture che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Anche perché non bisogna dimenticare che il decreto in vigore dal 7 aprile scade il 30. A partire dall'1 varranno disposizioni che dovranno essere regolamentate dal nuovo provvedimento del governo Draghi. riaperture: parla Pierpaolo Sileri ad Agorà Si è ipotizzato, in particolare, che già prima della fine di aprile possa essere data la possibilità ai ristoratori di riaprire, quantomeno nei territori dove i numeri del ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021)bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri. Sono essenzialmente queste le attività tra quelle chiuse che dovrebbero poter tornare ad operare nel momento in cui il governo, sulla base della situazione epidemiologica, darà il via libera. Si attende di sapere quale sarà la programmazione delleche potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Anche perché non bisogna dimenticare che il decreto in vigore dal 7 aprile scade il 30. A partire dall'1 varranno disposizioni che dovranno essere regolamentate dal nuovo provvedimento del governo Draghi.: parla Pierpaoload Agorà Si èto, in particolare, che già prima della fine di aprile possa essere data la possibilità ai ristoratori di riaprire, quantomeno nei territori dove i numeri del ...

