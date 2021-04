Borsa | Milano prima in Europa +0 | 45% | allungo Cnh e Tod' s

(Di martedì 13 aprile 2021) Piazza Affari resiste in testa alle altre borse europee nel corso della mattinata, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,45% a 24.565 punti. In luce Amplifon (+2,62%), favorita dal miglioramento ...

ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa migliora dopo produzione Italia, Milano +0,45% - ForexOnlineMeIt : Borsa | Europa prosegue debole | Milano accelera - fisco24_info : Borsa: Europa migliora dopo produzione Italia, Milano +0,45%: Spread supera quota 104 punti, futures positivi, bene… - InvestingItalia : #Borsa Milano parte poco mossa, balzo Iren e Tod's, banche piatte - - CorriereQ : Borsa: Milano cauta (+0,2%), bene Cnh, realizzi su Diasorin -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Giù anche Mediolanum ( - 0,86%),Tim ( - 0,75%), e Astm ( - 0,47% a 25,68 euro), nel primo giorno dell'Opa di Gavio e Ardian a 25,6 euro per toglierla dalla. . 13 aprile 2021Andamento brillante per il comparto tecnologico a, peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 124.811, in accelerazione dell'1,53% rispetto alla ...(ANSA) - MILANO, 13 APR - Piazza Affari resiste in testa alle altre ... 25,68 euro), nel primo giorno dell'Opa di Gavio e Ardian a 25,6 euro per toglierla dalla Borsa. (ANSA).Partenza debole per le principali Borse europee in attesa di alcuni dati macro e dell’avvio della nuova stagione dei conti negli Stati Uniti. Nei primi minuti di contrattazione ...