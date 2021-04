Benevento, il Comune espone striscione per la scarcerazione di Patrick Zaki (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comune di Benevento si unisce ad altri comuni italiani nella richiesta di scarcerazione di Patrick Zaki, esponendo lo striscione realizzato da Amnesty International Benevento. Lo scorso 6 aprile, la Corte d’assise del Cairo ha rinnovato di altri 45 giorni la detenzione del ricercatore egiziano all’Università Bologna, arrestato solo perché attivista. – Foto Amnesty International Benevento L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildisi unisce ad altri comuni italiani nella richiesta didindo lorealizzato da Amnesty International. Lo scorso 6 aprile, la Corte d’assise del Cairo ha rinnovato di altri 45 giorni la detenzione del ricercatore egiziano all’Università Bologna, arrestato solo perché attivista. – Foto Amnesty InternationalL'articolo proviene da Anteprima24.it.

