Alessia Marcuzzi: "Mio marito è positivo al Covid, sarò assente a Le Iene" (Di martedì 13 aprile 2021) Alessia Marcuzzi ha annunciato che suo marito, Paolo Calabresi Marconi, è risultato positivo al tampone per il Covid. La conduttrice sarà assente a Le Iene. Alessia Marcuzzi per il momento è risultata negativa a due tamponi molecolari, ma ha comunque annunciato che sarà assente nella puntata del 13 aprile de Le Iene. Suo marito, Paolo Calabresi Marconi, è risultato positivo e sarebbe in isolamento domiciliare: "Ovviamente si è subito auto isolato e per ora sta bene. Io sono fortunatamente risultata negativa e ho già effettuato due tamponi molecolari", ha dichiarato la conduttrice via social.

