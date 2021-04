Vite al Limite | Kenae Dolphus | ecco com’è diventata oggi

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 aprile 2021) Le star del reality per obesi la donna dopo aver lasciato il programma. (Instagram)Dal 2012,alha seguito i viaggi di individui patologicamente obesi che cercano disperatamente di cambiare la propria vita. In quasi dieci anni di trasmissione, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori e non sono mancate le polemiche, anche per via dei decessi che ci sono stati da parte di alcuni protagonisti o per alcuni risvolti orrendi di storie emerse in trasmissione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lisa Fleming dialè morta: ma le repliche vanno in onda Una delle vicende più recenti è quella di, andata in onda per la prima volta qualche settimana fa su TLC e ritrasmessa come sempre in Italia dal canale Real Time. la donna era già obesa, ma ...