Virginia Raggi scambia l'arena di Nimes per il Colosseo: le principali gaffe social della Sindaca (Di lunedì 12 aprile 2021) Virginia Raggi, a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Roma, si rende protagonista di uno scivolone colossale e questo non è un aggettivo scelto a caso: infatti la Sindaca pentastellata ha scambiato il Colosseo con l'arena di Nimes, in Francia. L'errore dello staff della Sindaca è stato quello di riprendere un video presente sul sito Internet della Federazione Italiana di Golf, per lanciare la Ryder Cup del 2023 a Guidonia. Il video postato sarebbe il video promozionale della Ryder Cup svoltasi in Francia nel 2018, ultima edizione del prestigioso premio, che mostra l'arena di Nimes.

