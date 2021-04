Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 aprile 2021)DEL 12 APRILEORE 9.35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA E PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RACCORDO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULL’FL5PISA IL TRAFFICO È RALLENTATO PER VERIFICHE SULLA LINEA TRA ALBERESE E GROSSETO INFINE ...