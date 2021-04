Vaccini, Figliuolo replica a De Luca: «Il piano deve proseguire senza deroghe» (Di lunedì 12 aprile 2021) Botta e risposta sui Vaccini tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid. Il primo ha annunciato che non seguirà la direttiva che impone di somministrare le dosi seguendo un criterio puramente anagrafico: priorità agli over 80 e ai soggetti fragili, poi agli over 70 e infine agli over 60. E il secondo ha replicato a stretto giro che la campagna «deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che la regolano», perché l’obiettivo è «mettere al sicuro le persone più vulnerabili all’infezione». Più celermente si concluderà questa fase, spiega Figliuolo, «prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive». Già, ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Botta e risposta suitra il governatore della Campania, Vincenzo De, e il generale Francesco Paolo, commissario per l’emergenza Covid. Il primo ha annunciato che non seguirà la direttiva che impone di somministrare le dosi seguendo un criterio puramente anagrafico: priorità agli over 80 e ai soggetti fragili, poi agli over 70 e infine agli over 60. E il secondo hato a stretto giro che la campagna «in modo uniforme a livello nazionale,ai principi che la regolano», perché l’obiettivo è «mettere al sicuro le persone più vulnerabili all’infezione». Più celermente si concluderà questa fase, spiega, «prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive». Già, ...

