Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha mentito? Parla Raffaella Mennoia (Di lunedì 12 aprile 2021) Sophie Codegoni, da quando ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, è finita spesso al centro del gossip a causa della sua relazione con Matteo Ranieri. In molti credono che la ragazza abbia in qualche modo trasgredito le regole, ed è proprio in queste ore che si è pronunciata Raffaella Mennoia, redattrice del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 aprile 2021), da quando ha concluso il suo percorso a, è finita spesso al centro del gossip a causa della sua relazione con Matteo Ranieri. In molti credono che la ragazza abbia in qualche modo trasgredito le regole, ed è proprio in queste ore che si è pronunciata, redattrice del L'articolo

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - GrimoldiPaolo : #GRAZIE agli uomini e alle donne che hanno fondato la nostra #LEGA, alcuni dei quali - dopo quasi 40 anni di MILITA… - luigidimaio : Oggi, nel 169° #AnniversarioPolizia, voglio rinnovare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della… - __Luisa_____ : RT @sheslayss: Inutile scomodare Nietzsche per dire l'ennesima cazzata misogina. Gli uomini si sentono toccati dal movimento me too perché… - oroscopostitch : Lo dico? Lo dico A letto le donne #Leone > gli uomini #Leone -