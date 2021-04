Poste Air Cargo estende il network e vola su Tel Aviv

Advertising

La nuova rotta aerea operativa dal 10 aprile si inquadra nel piano di espansione sul mercato mediterraneo e globale della Compagnia merci del Gruppo...... come ha sottolineato lo stesso premier Mario Draghi , le condizionida Bruxelles rimangono ... che dopo gli aiuti da 4 miliardi di euro ricevuti daFrance puntano il dito contro la ...Poste Air Cargo amplia il proprio raggio di azione e inaugura dal 10 aprile la nuova rotta per Tel Aviv con un volo merci settimanale. Il nuovo collegamento della Compagnia cargo del Gruppo Poste ...La compagnia aerea turca si aggiudica il primo posto in Europa con 779 voli giornalieri che riguardano il 4 ed l’11 aprile.