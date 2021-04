Ponte sullo Stretto, Musumeci: “Sia priorità per il governo” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Dire no al Ponte sullo Stretto significa negare alla Sicilia un futuro di sviluppo, ma noi faremo tutto quello che è umanante possibile per fare assumere al governo delle larghe intese una decisione coraggiosa. Altrimenti denunceremmo pubblicamente questo atteggiamento di condanna della Sicilia e del Mezzogiorno affinché ognuno sappia trarne le logiche conseguenze” Così il Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 12 aprile 2021) “Dire no alsignifica negare alla Sicilia un futuro di sviluppo, ma noi faremo tutto quello che è umanante possibile per fare assumere aldelle larghe intese una decisione coraggiosa. Altrimenti denunceremmo pubblicamente questo atteggiamento di condanna della Sicilia e del Mezzogiorno affinché ognuno sappia trarne le logiche conseguenze” Così il

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Il ponte sullo Stretto di Messina? Mi lascia perplesso perché lì c'è una situazione di sismicità critica'. Così il… - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, Giovannini: “Incompatibile con la tempistica di realizzazione richiesta dai fondi del Newt Gen… - FraLauricella : @FBiasin Spero usino la stessa tecnica per il Ponte sullo Stretto. - Masino_ : Qualsiasi replica non giustifica i fatti: governo fatto cadere per futili motivi(mes,mise,ponte sullo stretto..)in… - Pzzglc67d03 : RT @CurrentiCalamo_: Quindi se un ingegnere non crede nella fattibilità e nell’utilità del ponte sullo Stretto di Messina, dovrebbe essere… -