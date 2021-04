Milano, lunghe code sotto la pioggia fuori dall’hub vaccinale di Baggio: interviene la polizia (Di lunedì 12 aprile 2021) lunghe code di over 75 sotto la pioggia, in via Saint Bon 3, fuori dall’ospedale militare di Baggio a Milano, uno dei centri in cui da oggi ha preso il via la fase vaccinale di massa in Lombardia. Un’anziana, alla quale era appena stata somministrata la vaccinazione nella struttura gestita dall’Asst Santi Paolo e Carlo e dall’Esercito Italiano e che, dopo il necessario periodo di osservazione, stava tornando a casa, per evitare un passante, è scivolata dal marciapiede cadendo a terra e rimanendo ferita a un polso. Immediatamente soccorsa dai medici militari, la signora è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale San Carlo, dove è stata medicata. L’affollamento e le condizioni atmosferiche avverse hanno provocato ingorghi e costretto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021)di over 75la, in via Saint Bon 3,dall’ospedale militare di, uno dei centri in cui da oggi ha preso il via la fasedi massa in Lombardia. Un’anziana, alla quale era appena stata somministrata la vaccinazione nella struttura gestita dall’Asst Santi Paolo e Carlo e dall’Esercito Italiano e che, dopo il necessario periodo di osservazione, stava tornando a casa, per evitare un passante, è scivolata dal marciapiede cadendo a terra e rimanendo ferita a un polso. Immediatamente soccorsa dai medici militari, la signora è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale San Carlo, dove è stata medicata. L’affollamento e le condizioni atmosferiche avverse hanno provocato ingorghi e costretto la ...

