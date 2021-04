LIVE Musetti-Karatsev 3-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: piove, match sospeso. Azzurro sotto di un break (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 11.54 Partita sospesa momentaneamente a causa della pioggia: giocatori comunque in campo. 3-4 Altra risposta lunga di Karatsev: si gioca sul servizio del russo. 40-30 Scappa via il rovescio diagonale di Karatsev. 30-30 Terzo doppio fallo del classe 2002. 30-15 Risposta in rete di Karatsev: intanto comincia a piovere a Montecarlo! 15-15 Buona prima dell’Azzurro. 0-15 Servizio e diritto di Musetti: scappa via il colpo dell’italiano. 2-4 Game durissimo vinto dal russo dopo quasi 10 minuti di continui ribaltamenti nel punteggio: annullate quattro chance di ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 11.54 Partita sospesa momentaneamente a causa della pioggia: giocatori comunque in campo. 3-4 Altra risposta lunga di: si gioca sul servizio del russo. 40-30 Scappa via il rovescio diagonale di. 30-30 Terzo doppio fallo del classe 2002. 30-15 Risposta in rete di: intanto comincia are a! 15-15 Buona prima dell’. 0-15 Servizio e diritto di: scappa via il colpo dell’italiano. 2-4 Game durissimo vinto dal russo dopo quasi 10 minuti di continui ribaltamenti nel punteggio: annullate quattro chance di ...

