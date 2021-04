LIVE Musetti-Karatsev 3-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: ha smesso di piovere sul Principato! Si dovrebbe riprendere alle 16.30 (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 16.00 Intanto arrivano novità dall’organizzazione: alle 16.30 dovrebbe riprendere il gioco sui campi considerando che ha smesso di piovere. Rinviati tutti i doppi mentre confermati i programmi sui due campi principali con in programma sino al terzo match di giornata: Caruso e Cecchinato invece sul campo 9. 15.30 Come riportato da LIVETennis, il prossimo aggiornamento avverrà alle 16.30 ma non si giocherà prima delle 17. 15.00 C’è attesa per scoprire la decisione dell’organizzazione a proposito dei match odierni. Secondo le previsioni meteo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 16.00 Intanto arrivano novità dall’organizzazione:16.30il gioco sui campi considerando che hadi. Rinviati tutti i doppi mentre confermati i programmi sui due campi principali con in programma sino al terzo match di giornata: Caruso e Cecchinato invece sul campo 9. 15.30 Come riportato daTennis, il prossimo aggiornamento avverrà16.30 ma non si giocherà prima delle 17. 15.00 C’è attesa per scoprire la decisione dell’organizzazione a proposito dei match odierni. Secondo le previsioni meteo, ...

Advertising

sportface2016 : Uno squarcio di luce fa capolino a #Montecarlo, la pioggia però ancora persiste: gli aggiornamenti #Musetti - sportface2016 : A #Montecarlo continua a piovere incessantemente: gli aggiornamenti in tempo reale #Musetti - zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev 3-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: nessuna novità dal Principato! Continua a piovere -… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: La pioggia non dà tregua a #Montecarlo: gli aggiornamenti #Musetti - sportface2016 : La pioggia non dà tregua a #Montecarlo: gli aggiornamenti #Musetti -