L’Italia torna quasi tutta arancione, aprono negozi e parrucchieri. Zone gialle a maggio. (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Italia ritorna in arancione, quasi tutta almeno. In rosso e quindi con le regole ancora molto ristrette, restano solo Val d’Aosta, Puglia, Campania e Sardegna. Leggi anche › Isole Covid-free per le vacanze estive: L’Italia segue la Grecia › L’Italia vede solo due colori: arancione e rosso. Possibili riaperture ristoranti a pranzo non prima del 26 Italia in arancione, si riaprono le attività e la scuola (Photo by Chris McGrath/Getty Images) Italia arancione, si riapre: negozi, parrucchieri e ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 aprile 2021)riinalmeno. In rosso e quindi con le regole ancora molto ristrette, restano solo Val d’Aosta, Puglia, Campania e Sardegna. Leggi anche › Isole Covid-free per le vacanze estive:segue la Grecia ›vede solo due colori:e rosso. Possibili riaperture ristoranti a pranzo non prima del 26 Italia in, si rile attività e la scuola (Photo by Chris McGrath/Getty Images) Italia, si riapre:e ...

