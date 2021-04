L’Ecuador volta a destra Che cosa significa la vittoria di Lasso

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 aprile 2021) “A la tercera va la vencida”, recita un detto popolare latinoamericano. Ed è così che è successo con GuillernoMendoza, che per tre volte si è candidato alla presidenza dele ieri ha vinto. L’ex banchiere ha battuto nel secondo turno al socialista Andrés Arauz con il 52,49%. “Oggi è un giorno di festa – ha dichiaratodopo lanel Centro congressi di Guayaquil -. La democrazia ha trionfato. Gli ecuadoriani hanno usato il loro diritto ad eleggere e hanno optato per un nuovo percorso”. Il neo presidente ha promesso “un nuovo percorso molto diverso d quello degli ultimi 14 anni. Dal 24 maggio ci faremo carico della responsabilità della sfida di cambiare le sorti della nostra patria e far sì che per tuttisia un paese di opportunità e di prosperità”. Es un día ...