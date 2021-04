La Spagna inquieta

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) Incontro Miquel Iceta di buon mattino nella Barcellona investita dal Covid, è il leader dei socialisti catalani che dopo un lungo periodo sulle barricate dell’anti-indipendentismo Pedro Sanchez ha voluto con sé all’interno del Governo per ricoprire la carica di ministro per le politiche territoriali, in teoria l’uomo giusto al posto giusto per risolvere la controversia che oppone laalla Catalogna e perché egli come, con vezzo, afferma, è considerato paradossalmente un “indipendentista” a Madrid ed un “botifleur” ovvero un traditore per i catalani. In realtà quella della crisi territoriale è una parte delle questioni che angustiano il Governo Sanchez in una fase nella quale la pandemia è sembrata far emergere scoppiare tutte le contraddizioni delle società occidentali alle prese con una crisi economica che viene da lontano che sempre acuirsi giorno dopo giorno ...