La nuova statua di Cristo a Encantado | sarà alta 5 metri in più di quella di Rio

Con i suoi 43 metri di altezza, piedistallo incluso, sarà la terza al mondo per altezza, svettando sul Redentore che arriva a 'solo' 38 metri: è la nuova statua del Cristo Protettore in costruzione a Encantado.

