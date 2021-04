Juve, il gesto di stizza di Cristiano Ronaldo: cosa è successo (Di lunedì 12 aprile 2021) Si parla anche di un pugno tirato al muro La Juve ha vinto e convinto contro il Genoa ma evidentemente questo non è bastato alla stella dei bianconeri, Cristiano Ronaldo. Da quando la squadra di Pirlo è uscita dalla Champions League si alternano voci di un imminente addio con un possibile ritorno al Real Madrid per il portoghese. Voci alimentate anche dopo il match di ieri, domenica 11 aprile, quando CR7 si reso protagonista di un plateale gesto di stizza. Il campione lancia la maglia numero 7, poi prontamente recuperata da un raccattapalle cosa che infatti ha fatto anche pensare che ci fosse stata una richiesta. Eppure il numero 7 va negli spogliatoi con una espressione cupe nonostante il successo per 3 a 1. Il suo nome non risulta però tra i protagonisti della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Si parla anche di un pugno tirato al muro Laha vinto e convinto contro il Genoa ma evidentemente questo non è bastato alla stella dei bianconeri,. Da quando la squadra di Pirlo è uscita dalla Champions League si alternano voci di un imminente addio con un possibile ritorno al Real Madrid per il portoghese. Voci alimentate anche dopo il match di ieri, domenica 11 aprile, quando CR7 si reso protagonista di un platealedi. Il campione lancia la maglia numero 7, poi prontamente recuperata da un raccattapalleche infatti ha fatto anche pensare che ci fosse stata una richiesta. Eppure il numero 7 va negli spogliatoi con una espressione cupe nonostante ilper 3 a 1. Il suo nome non risulta però tra i protagonisti della ...

