Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini una furia contro Gilles Rocca “Non mi …” (Di lunedì 12 aprile 2021) Elettra Lamborghini, come tutti sappiamo, è una delle opinioniste de L’Isola dei Famosi 2021. Ha iniziato questa avventura un po’ in ritardo per essere stata purtroppo contagiata dal covid-19 a pochi giorni dall’inizio del reality. Ad ogni modo, una volta sconfitto il covid, Elettra si è unita al resto del cast ed ai suoi colleghi Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. In ogni puntata del reality, che ricordiamo va in onda ogni lunedìe giovedì, Elettra ha dimostrato di avere un carattere piuttosto esuberante, ma di essere anche molto schietta e sincera oltre che simpaticissima. Chi la conosce sa bene che Elettra non le manda di certo a dire, e di conseguenza il ruolo che le è stato dato le calza a pennello. Elettra ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021), come tutti sappiamo, è una delle opinioniste de L’dei. Ha iniziato questa avventura un po’ in ritardo per essere stata purtroppo contagiata dal covid-19 a pochi giorni dall’inizio del reality. Ad ogni modo, una volta sconfitto il covid,si è unita al resto del cast ed ai suoi colleghi Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. In ogni puntata del reality, che ricordiamo va in onda ogni lunedìe giovedì,ha dimostrato di avere un carattere piuttosto esuberante, ma di essere anche molto schietta e sincera oltre che simpaticissima. Chi la conosce sa bene chenon le manda di certo a dire, e di conseguenza il ruolo che le è stato dato le calza a pennello....

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - davidemaggio : Amaro fu il 17% per l'#Isola: stasera le eliminate tornano in gioco e Akash arriva in studio. Quando si dice 'esse… - Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: L'#Isola ridà vita ad un mortorio (non per fame): stasera le eliminate tornano in gioco e Akash arriva in studio https… - angelic81409779 : #isola #tommasozorzi Isola dei famosi. Entreranno un bel popò di concorrenti. Giustamente si sono accorti di avere… -