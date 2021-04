Ingerisce candeggina | un uomo soccorso e trasportato in gravi condizioni a Torrette

(Di lunedì 12 aprile 2021) MATELICA - Allarme questa mattina intorno alle 6 a Matelica dove unè stato trovato a terra in via Circonvallazione. Subito è statodall'ambulanza e viste leè stato ...

Stando a quanto si è appreso l'uomo avrebbe ingerito. Come si diceva per lui si sono attivati subito i soccorsi sanitari e c'è stato il conseguente trasferimento d'urgenza a Torrette.Aveva ingerito dellae aveva lasciato, accanto a sé, una lettera di addio. Il poliziotto, intuendo la gravità della situzione, ha scelto di non attendere l'arrivo dell'ambulanza e di ...Stando a quanto si è appreso l'uomo avrebbe ingerito candeggina. Come si diceva per lui si sono attivati subito i soccorsi sanitari e c'è stato il conseguente trasferimento d'urgenza a Torrette.Brusco risveglio a Matelica. Intorno alle 6:00 della mattinata odierna, un uomo di 64 anni sarebbe stato trovato in strada dopo aver ingerito della candeggina. Giunti sul posto gli operatori sanitari ...