Freccia del Brabante 2021: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo un'edizione 2020 in stile autunnale, dovuto al posticipo per via della pandemia da Covid-19, la Freccia del Brabante torna alle proprie origini, con la classica programmazione primaverile, precisamente per mercoledì 14 aprile. Nei suoi 201,7 chilometri da Leuven, sede d'arrivo dei prossimi Mondiali, sino ad Overijse, la Freccia del Brabante proporrà la bellezza di 24 muri, per un'altra giornata sulle strade del Belgio di grande spettacolo. Troveremo al via soltanto il meglio degli esperti delle Classiche, eccezion fatta del vincitore uscente, il campione del mondo Julian Alaphilippe. In compenso, sarà Wout Van Aert il super favorito del giorno. Parlando degli altri big, possiamo citare Michael Matthews, Jasper Stuyven, Christophe Laporte, Niki Terpstra, se non Thomas Pidock. Tra gli azzurri ...

