Florentino Pérez vuole comprare Autostrade? (Di lunedì 12 aprile 2021) Cosa si sa dell'offerta che potrebbe presentare l'imprenditore spagnolo, noto per essere presidente del Real Madrid Leggi su ilpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Cosa si sa dell'offerta che potrebbe presentare l'imprenditore spagnolo, noto per essere presidente del Real Madrid

Advertising

infoiteconomia : Offerta di 10 miliardi da Madrid per Aspi: a presentarla il gruppo del presidente del Real Florentino Perez - istbrunoleoni : L'offerta spagnola per #Autostrade potrebbe prevenire un enorme conflitto di interessi, creato da Cdp azionista. Un… - infoiteconomia : Florentino Perez è pronto ad acquistare Autostrade per l’Italia - Domenico1oo777 : RT @JuveReTransfers: @juventusfc 'All'interesse della Juventus per Donny van de Beek il Manchester United ha risposto chiedendo come contro… - cts_94 : @NueveSkoo Florentino perez ou lorenzo sanz -

Ultime Notizie dalla rete : Florentino Pérez Calciomercato Juventus, svolta Zidane: la decisione del presidente! Dalla Spagna giunge notizia della volontà di Florentino Perez di proporre un rinnovo a Zinedine Zidane. Il tecnico francese continua ad essere un'idea per la panchina della Juventus L'inizio di stagione del Real Madrid non è stato per nulla ...

Icardi - Dybala, clamoroso scambio Juventus - Psg. I dettagli della trattativa Con Mbappé al Real Madrid (il francese è in scadenza nel 2022 ed è tentato dalle sirene blancos di Florentino Perez , non è scontato che voglia restare a Parigi anche se Leonardo è fiducioso sul suo ...

Tecnopolo Bologna, parte la fase due: nuovo investimento da 60 milioni Il Sole 24 ORE Dalla Spagna giunge notizia della volontà diPerez di proporre un rinnovo a Zinedine Zidane. Il tecnico francese continua ad essere un'idea per la panchina della Juventus L'inizio di stagione del Real Madrid non è stato per nulla ...Con Mbappé al Real Madrid (il francese è in scadenza nel 2022 ed è tentato dalle sirene blancos diPerez , non è scontato che voglia restare a Parigi anche se Leonardo è fiducioso sul suo ...