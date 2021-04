Entella: via Vivarini, arriva Volpe (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo avvicendamento stagionale sulla panchina della Virtus Entella. La netta sconfitta casalinga subita dalla Salernitana nell’ultimo turno di campionato ha determinato l’esonero di Vincenzo Vivarini, subentrato a Bruno Tepidino all’ottava giornata, raccogliendo la miseria di 14 punti. Entella: chi è il nuovo allenatore? La squadra è stata affidata all’attuale tecnico della Primavera, Gennaro Volpe, che vanta anche un passato da giocatore nei Diavoli Neri dal 2011 al 2016. Ha già guidato la prima squadra nella stagione 2017/2018 nelle ultime due giornate dopo l’esonero di Alfredo Aglietti, retrocedendo nel playout contro l’Ascoli. A lui il compito di rendere dignitosa una retrocessione in Serie C ormai certa, essendo la squadra penultima in classifica con 22 punti, a -10 dalla zons playout, a cinque giornate ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo avvicendamento stagionale sulla panchina della Virtus. La netta sconfitta casalinga subita dalla Salernitana nell’ultimo turno di campionato ha determinato l’esonero di Vincenzo, subentrato a Bruno Tepidino all’ottava giornata, raccogliendo la miseria di 14 punti.: chi è il nuovo allenatore? La squadra è stata affidata all’attuale tecnico della Primavera, Gennaro, che vanta anche un passato da giocatore nei Diavoli Neri dal 2011 al 2016. Ha già guidato la prima squadra nella stagione 2017/2018 nelle ultime due giornate dopo l’esonero di Alfredo Aglietti, retrocedendo nel playout contro l’Ascoli. A lui il compito di rendere dignitosa una retrocessione in Serie C ormai certa, essendo la squadra penultima in classifica con 22 punti, a -10 dalla zons playout, a cinque giornate ...

