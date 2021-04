Dove possono arrivare i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni? (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre il “governo dei migliori” prova, fra minicondoni e pasticci vaccinali, a tirare fuori il paese dalla pandemia i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni diventeranno il primo partito italiano? L’unico che ha scelto di rimanere all’opposizione dell’esecutivo Draghi, fra una raggelante risata riservata al ddl Zan contro l’omotransfobia e l’occhio strizzato alla disperazione dei ristoratori e delle categorie che sempre più di frequente stanno scendendo in piazza. E la cui rabbia, in molti casi accompagnata da alcune palesi strumentalizzazioni della galassia sovranista, già nei prossimi giorni metterà nuova benzina nei serbatoi di una forza di destra in crescita tanto rapida quanto sorprendente. Giorgia Meloni – immagine iPaDalle europee del 2019 ai sondaggi di oggi, infatti, quella ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre il “governo dei migliori” prova, fra minicondoni e pasticci vaccinali, a tirare fuori il paese dalla pandemia ididiventeranno il primo partito italiano? L’unico che ha scelto di rimanere all’opposizione dell’esecutivo Draghi, fra una raggelante risata riservata al ddl Zan contro l’omotransfobia e l’occhio strizzato alla disperazione dei ristoratori e delle categorie che sempre più di frequente stanno scendendo in piazza. E la cui rabbia, in molti casi accompagnata da alcune palesi strumentalizzazioni della galassia sovranista, già nei prossimi giorni metterà nuova benzina nei serbatoi di una forza di destra in crescita tanto rapida quanto sorprendente.– immagine iPaDalle europee del 2019 ai sondaggi di oggi, infatti, quella ...

