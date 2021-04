Coronavirus | Vaia | ' De Rossi e la moglie di Inzaghi stanno meglio'

Advertising

rep_roma : Roma Coronavirus, Vaia (Spallanzani): 'Daniele De Rossi e Gaia Lucariello stanno meglio' [aggiornamento delle 16:05] - sportli26181512 : #Coronavirus, Vaia: '#DeRossi e la moglie di #Inzaghi stanno meglio': Il direttore sanitario dello Spallanzani sull… - VoceGiallorossa : ???@INMISpallanzani, Vaia: 'De Rossi sta bene, nei prossimi giorni potrà tornare a casa' #ASRoma #Vocegiallorossa… - GASirianni : Coronavirus Roma, Vaia (Spallanzani) shock: 'Qualcuno lavora perché il virus non finisca mai' - giannettimarco : RT @fanpage: 'Osare per ripartire', parola del dottor Vaia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vaia

ROMA - Francesco, direttore sanitario dell' ospedale Spallanzani , fa il punto della situazione sul ricovero perdi Daniele De Rossi e di Gaia Lucariello , moglie di Simone Inzaghi: " De Rossi ...(Visited 1 times, 28 visits today) Notizie Simili: Ulss 9, weekend di vaccini per over 80 nei 4 siti… Commissione temporanea: piano… Partiti i cantieri '': 5 milioni per ...ROMA - Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, è rassicurante sulle condizioni di Gaia Lucariello, moglie del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, e di Daniele De Rossi. Entrambi ...Coronavirus, migliorano le condizioni di Daniele De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi: entrambi verranno dimessi nei prossimi giorni ...