Benevento | Tuia ammonito | diffidato | salta la gara con la Lazio

(Di lunedì 12 aprile 2021) Alessandro, difensore del, è statonel corso dellacontro il Sassuolo:lacon laSassuolo è il match che sta chiudendo questo turno di Serie A. E dalla sfida è arrivata una notizia importante anche per la, avversaria dei campani domenica prossima. Infatti Alessandroha rimediato un giallo nella partita contro i neroverdi. Un giallo che vista, la diffida, lo costringerà are la sfida dello stadio Olimpico contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

pocheciance : '14' Valerio Marini ha la visuale libera e vede bene il fallo di Alessandro Tuia (Benevento).' ?????? #BeneventoSassuolo - ItalianSerieA : ??Lineup Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Hetemaj, Schiattarella, Improta; Sau, Gaich… - SoyCalcio_ : #SerieA | ONCES #BeneventoSassuolo #BENEVENTO | Montipò - Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta - Hetemaj, Schiattar… - bahisanalizcom : Benevento'nun 11'i: Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Sau, Gaich Sassu… - sportli26181512 : Benevento-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Sau-Gaich per Inzaghi, c'è Locatelli: Benevento (4-3-1-2): Montipò; De… -

LA PARTITA IN DIRETTA LE FORMAZIONI BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Sau, Gaich. ALL.: F. Inzaghi. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. ......