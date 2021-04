Bayern Monaco, Lewandowski torna ad allenarsi: le sue condizioni (Di lunedì 12 aprile 2021) Robert Lewandowski è tornato ad allenarsi senza pallone: l’attaccante polacco vuole accelerare il rientro in campo Robert Lewandowski è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio al ginocchio. Come recita il comunicato ufficiale del Bayern Monaco, l’attaccante polacco si è allenato oggi senza pallone ma solo con un po’ di corsa. «Robert Lewandowski sta lavorando duramente per il suo ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio. Il capocannoniere del Bayern ha completato la sua prima sessione di corsa nella neve di Monaco lunedì mattina. L’attaccante è tornato infortunato dai match con la Polonia e non sarà nuovamente disponibile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Robertto adsenza pallone: l’attaccante polacco vuole accelerare il rientro in campo Robertto addopo l’infortunio al ginocchio. Come recita il comunicato ufficiale del, l’attaccante polacco si è allenato oggi senza pallone ma solo con un po’ di corsa. «Robertsta lavorando duramente per il suo ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio. Il capocannoniere delha completato la sua prima sessione di corsa nella neve dilunedì mattina. L’attaccante èto infortunato dai match con la Polonia e non sarà nuovamente disponibile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ...

Advertising

pisto_gol : Dal 1982 a oggi, solo 2 club sono stati rappresentati in tutte le finali del Mondiale di Calcio : Bayern Monaco e I… - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - Gabri_Juventus : Interesse della Juventus per Jerome Boateng, che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. [SPORTBILD ????] #Juve #Juventus #boateng - CinqueNews : Bayern Monaco, Flick: «Non facile rimontare il Psg, ma daremo tutto» -