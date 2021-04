Auto si scontra con un furgone e poi si schianta contro un albero: la conducente 47enne in gravi condizioni (Di lunedì 12 aprile 2021) DRONERO Scontro tra un'Auto ed un furgone in un incidente stradale verificatosi questa sera, 12 aprile, nel comune di Dronero. Nel violento impatto la vettura è finita contro un albero di viale Sarrea ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 12 aprile 2021) DRONERO Stra un'ed unin un incidente stradale verificatosi questa sera, 12 aprile, nel comune di Dronero. Nel violento impatto la vettura è finitaundi viale Sarrea ...

