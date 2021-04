Amaro fu il 17% per l’Isola: stasera le eliminate tornano in gioco e Akash arriva in studio (Di lunedì 12 aprile 2021) Isola dei Famosi 2021 l’Isola dei Famosi 2021 corre ai ripari perché il costante calo del programma, sfociato nel 17% di share di lunedì scorso, non s’ha da tamponare. Il reality condotto da Ilary Blasi mescola così le carte e “stravolge” il meccanismo, riportando in gioco le eliminate Elisa Isoardi, Miryea Stabile e Vera Gemma. Le tre, che vivono a Playa Esperanza (ex Parasite Island) all’insaputa dei naufraghi, nell’ottava puntata di questa sera ritorneranno a Playa Palapa (la spiaggia esterna alla Palapa) per contendere con le donne in gara la ricompensa in palio. Una prova che giocoforza rivelerà al gruppo la presenza delle eliminate in Honduras e palesa una chiara insofferenza del programma, che ha visto finora i concorrenti più interessanti – o i “meno peggio”, vedete un po’ voi! – man mano ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Isola dei Famosi 2021dei Famosi 2021 corre ai ripari perché il costante calo del programma, sfociato nel 17% di share di lunedì scorso, non s’ha da tamponare. Il reality condotto da Ilary Blasi mescola così le carte e “stravolge” il meccanismo, riportando inleElisa Isoardi, Miryea Stabile e Vera Gemma. Le tre, che vivono a Playa Esperanza (ex Parasite Island) all’insaputa dei naufraghi, nell’ottava puntata di questa sera ritorneranno a Playa Palapa (la spiaggia esterna alla Palapa) per contendere con le donne in gara la ricompensa in palio. Una prova cheforza rivelerà al gruppo la presenza dellein Honduras e palesa una chiara insofferenza del programma, che ha visto finora i concorrenti più interessanti – o i “meno peggio”, vedete un po’ voi! – man mano ...

Ultime Notizie dalla rete : Amaro 17% ITALDONNE, MADIA: 'CONTRO LA SCOZIA CON L'OBIETTIVO DI RISCATTARCI' ...alle 17 locali (18 ITA) la Scozia allo Scotstoun Stadium di Glasgow, partita che sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player. "Il risultato contro l'Inghilterra ci ha lasciato l'amaro ...

Oderzo troppo forte, la Santarelli Cingoli cede al PalaQuaresima Nel finale di tempo, le sorelle Bartolucci e Cristina Lenardon rendono meno amaro lo svantaggio di 9 - 17 che chiude la frazione . Nella ripresa Oderzo gestisce il vantaggio e mette in campo le ...

Recupero amaro per la Trading Logistic Spezia a Novi Ligure Città della Spezia Amaro fu il 17% per l’Isola: stasera le eliminate tornano in gioco e Akash arriva in studio L’Isola dei Famosi 2021 corre ai ripari perché il costante calo del programma, sfociato nel 17% di share di lunedì scorso, non s’ha da tamponare. Il reality condotto da Ilary Blasi mescola così le car ...

AMARO KO. Per la Juvecaserta Academy sconfitta a fil di sirena sul campo del S.Antimo Il confronto tra le due capolista del girone A è vissuto sul piano del perfetto equilibrio per tutto il primo periodo (17-17 al 10’). Nel secondo quarto sono stati i padroni di casa ad approcciarsi ...

