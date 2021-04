Variante sudafricana covid, studio: più pericolosa per vaccino Pfizer (Di domenica 11 aprile 2021) La Variante sudafricana del coronavirus appare quella più in grado di ‘bucare’ il vaccino Pfizer. E’ il risultato di uno studio realizzato in Israele dall’università di Tel Aviv e dall’istituto Clalit. Il paese ha usato quasi esclusivamente il vaccino Pfizer per la propria campagna. Le dosi di Moderna, l’altro vaccino mRNA, sono stati impiegate in misura estremamente ridotta. Lo studio (ancora non sottoposto a peer review, ndr) ha preso in considerazione i campioni di 150 soggetti risultati positivi al coronavirus nonostante la vaccinazione. La prevalenza della Variante sudafricana nelle persone vaccinate e positive, secondo le analisi, era 8 volte superiore a quella riscontrata nella popolazione non ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Ladel coronavirus appare quella più in grado di ‘bucare’ il. E’ il risultato di unorealizzato in Israele dall’università di Tel Aviv e dall’istituto Clalit. Il paese ha usato quasi esclusivamente ilper la propria campagna. Le dosi di Moderna, l’altromRNA, sono stati impiegate in misura estremamente ridotta. Lo(ancora non sottoposto a peer review, ndr) ha preso in considerazione i campioni di 150 soggetti risultati positivi al coronavirus nonostante la vaccinazione. La prevalenza dellanelle persone vaccinate e positive, secondo le analisi, era 8 volte superiore a quella riscontrata nella popolazione non ...

