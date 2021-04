Serie A1, a Napoli Giorgia Villa trionfa nella trave e nelle parallele asimmetriche (Di domenica 11 aprile 2021) Gli Europei di ginnastica artistica si avvicinano e Giorgia Villa appare pronta a conquistarsi la platea continentale. La 18enne di Brembate ha infatti entusiasmato i tecnici presenti al PalaVesuvio di Napoli conducendo la Brixia al successo nella terza tappa di Serie A1. Malgrado l’assenza forzata di due settimane fa a causa da alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, la capitana delle Fate è apparsa particolarmente in forma sfoderando due prestazioni eccellenti nella trave e nelle parallele asimmetriche. In grado di curare al meglio la parte artistica, la giovane orobica ha convinto i giudici sui dieci centimetri cogliendo un giudizio di 14.700 (5.7 il D Score, a cui vanno aggiunti quattro decimi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Gli Europei di ginnastica artistica si avvicinano eappare pronta a conquistarsi la platea continentale. La 18enne di Brembate ha infatti entusiasmato i tecnici presenti al PalaVesuvio diconducendo la Brixia al successoterza tappa diA1. Malgrado l’assenza forzata di due settimane fa a causa da alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, la capitana delle Fate è apparsa particolarmente in forma sfoderando due prestazioni eccellenti. In grado di curare al meglio la parte artistica, la giovane orobica ha convinto i giudici sui dieci centimetri cogliendo un giudizio di 14.700 (5.7 il D Score, a cui vanno aggiunti quattro decimi ...

