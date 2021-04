NBA 2021, ancora tre settimane di stop per Lebron James. Si avvicina, invece, il momento del rientro di Anthony Davis (Di domenica 11 aprile 2021) I campioni in carica della NBA, vale a dire i Los Angeles Lakers, dovranno aspettare ancora un po’ prima di rivedere in campo le loro stelle. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, infatti, Lebron James, che è fermo per un problema alla caviglia, non sarà pronto prima di tre settimane. Sostanzialmente, i gialloviola riavranno il loro leader giusto in tempo per i playoff. Più brevi, invece, i tempi di recupero di Anthony Davis. Il lungo dei Lakers, infatti, potrebbe tornare in campo già tra dieci giorni o, al massimo, tra un paio di settimane. L’ex New Orleans Pelicans ha saltato gran parte della stagione per un problema al polpaccio, ma dal 27 di marzo ha ripreso ad allenarsi coi compagni di squadra e ormai sembra essersi ripreso del ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) I campioni in carica della NBA, vale a dire i Los Angeles Lakers, dovranno aspettareun po’ prima di rivedere in campo le loro stelle. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, infatti,, che è fermo per un problema alla caviglia, non sarà pronto prima di tre. Sostanzialmente, i gialloviola riavranno il loro leader giusto in tempo per i playoff. Più brevi,, i tempi di recupero di. Il lungo dei Lakers, infatti, potrebbe tornare in campo già tra dieci giorni o, al massimo, tra un paio di. L’ex New Orleans Pelicans ha saltato gran parte della stagione per un problema al polpaccio, ma dal 27 di marzo ha ripreso ad allenarsi coi compagni di squadra e ormai sembra essersi ripreso del ...

