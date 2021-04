La compagnia del cigno 2, X-Men o Quasi sposi? La tv dell’11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Per la prima serata in tv, domenica 11 aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione della fiction “La compagnia del cigno”, con Alessio Boni. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il ritorno” e “Verità nascoste”. Nel primo, sono passati due anni dalla nascita della compagnia e i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro… Nel secondo, Irene sente che Luca le sta nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Teoman. C’è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane, quando Irene era la fidanzata di Teoman. I pochi giorni che Teoman trascorre ancora a Milano saranno ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Per la prima serata in tv, domenica 11su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione della fiction “Ladel”, con Alessio Boni. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il ritorno” e “Verità nascoste”. Nel primo, sono passati due anni dalla nascita dellae i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro… Nel secondo, Irene sente che Luca le sta nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Teoman. C’è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane, quando Irene era la fidanzata di Teoman. I pochi giorni che Teoman trascorre ancora a Milano saranno ...

