Domenico Arcuri indagato? Cosa sappiamo (Di domenica 11 aprile 2021) Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, La Verità, l’ex commissario per la risposta all’emergenza nazionale coronavirus Domenico Arcuri sarebbe indagato per peculato. “Non ne so niente”, ha risposto l’ad di Invitalia. Tuttavia il giornale precisa che per il momento si tratterebbe di una iscrizione nel registro degli indagati: se la notizia fosse confermata, quindi, non ci sarebbe stato l’obbligo, da parte dei pm, di comunicare al commissario calabrese la sua posizione con un avviso di garanzia. La commessa che mette nei guai Arcuri, la pena può arrivare anche a 10 anni Dall’articolo, pubblicato sull’edizione domenicale del quotidiano, si deducono anche altri dettagli. In particolare, Arcuri sarebbe indagato per una commissione da 1,25 miliardi di euro, mentre la ... Leggi su quifinanza (Di domenica 11 aprile 2021) Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, La Verità, l’ex commissario per la risposta all’emergenza nazionale coronavirussarebbeper peculato. “Non ne so niente”, ha risposto l’ad di Invitalia. Tuttavia il giornale precisa che per il momento si tratterebbe di una iscrizione nel registro degli indagati: se la notizia fosse confermata, quindi, non ci sarebbe stato l’obbligo, da parte dei pm, di comunicare al commissario calabrese la sua posizione con un avviso di garanzia. La commessa che mette nei guai, la pena può arrivare anche a 10 anni Dall’articolo, pubblicato sull’edizione domenicale del quotidiano, si deducono anche altri dettagli. In particolare,sarebbeper una commissione da 1,25 miliardi di euro, mentre la ...

