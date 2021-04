Chi è Markus Söder e perché punta a ribaltare la politica tedesca (Di domenica 11 aprile 2021) Era da un paio di settimane che la voce di Markus Söder, presidente del ricco Land bavarese e leader della Csu, si faceva sentire. Ma non solo la sua. Qualche giorno fa un gruppo di membri della Cdu (partito gemello della Csu) ha fatto sapere di essersi schierato a favore di Söder per i bassi indici di popolarità di Armin Laschet, leader della Cdu, in vista delle elezioni di settembre. Il fatto ha fatto discutere: seppure i due partiti (che insieme vengono chiamati “L’Unione”), corrano sempre insieme, poche volte hanno visto membri di un partito apertamente supportare il leader dell’altro. Altri segnali di avvertimenti erano arrivati anche dalla stampa estera. The Times due settimane fa titolava: “Markus Söder: Il jolly che potrebbe emergere dal gruppo per succedere ad Angela Merkel“. La BBC affermava: ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) Era da un paio di settimane che la voce di, presidente del ricco Land bavarese e leader della Csu, si faceva sentire. Ma non solo la sua. Qualche giorno fa un gruppo di membri della Cdu (partito gemello della Csu) ha fatto sapere di essersi schierato a favore diper i bassi indici di popolarità di Armin Laschet, leader della Cdu, in vista delle elezioni di settembre. Il fatto ha fatto discutere: seppure i due partiti (che insieme vengono chiamati “L’Unione”), corrano sempre insieme, poche volte hanno visto membri di un partito apertamente supportare il leader dell’altro. Altri segnali di avvertimenti erano arrivati anche dalla stampa estera. The Times due settimane fa titolava: “: Il jolly che potrebbe emergere dal gruppo per succedere ad Angela Merkel“. La BBC affermava: ...

