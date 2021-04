Centrodestra e renziani | pressing su Draghi per riaprire in anticipo | “Decidere ora le date” Speranza | “Non bruciare le tappe”

(Di domenica 11 aprile 2021) Con il trend dei contagi, e per la prima volta anche dei ricoveri, che continua a mostrare un miglioramento, all’interno del governo ile icominciano a sgomitare per anticipare alcune delle riaperture a prima della fine di aprile. Per ora l’argine era stato fissato a fine mese, per consolidare la discesa dei ricoveri in terapia intensiva e permettere alle Regioni di vaccinare il maggior numero possibile di persone sopra i 60 anni. Oggi però fonti di governo hanno fatto sapere che era probabile una riunione della cabina di regia politica a metà settimana. Poco dopo è arrivata la smentita, attribuita sempre a fonti di governo: al momento non è stata presa alcuna decisione né è stata convocata la cabina di regia. “Si continuano a monitorare i dati epidemiologici e a rafforzare la campagna di vaccinazione”. Una guerra di “veline” a ...

Advertising

fattoquotidiano : Centrodestra e renziani, pressing su Draghi per riaprire in anticipo: “Decidere ora le date”. Speranza: “Non brucia… - nonhosoldi : Solo gli elettori di centrodestra, Renziani (sempre elettori) e qualche altro idiota possono credere una cosa simil… - MaxLandra : .#Intercettazioni, il decreto sulle tariffe del #trojan diventa l'ultimo trabocchetto di #Costa che rischia di spac… - valtaro : #Roberto Gualtieri: 'I renziani? Auspico che superino le oscillazioni tra centrodestra e ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra renziani

Il Fatto Quotidiano

Al centro, guadagnano terreno idi Italia Viva con un +0,2 per cento, stessa cifra persa ...2 (+0,3) di cui: " giallorossi (PD - M5S - MDP) 37,4 (+3) "(Lega - FI - Toti) 31,8 (=) ...... è guardingo verso i. Chi ne paga il pegno? Gli elettori che vorrebbero non certezze ma ... una compagine che guarda strettamente al. E' una contraddizione che i partiti pagano in ...L’ex parlamentare del Pd, Stefania Covello, e il consigliere comunale, Bianca Rende, furono tra le prime a vestire la casacca renziana all’epoca in cui ... La seppur timida apertura verso il ...Donna, renziana della prima e anche della seconda ... questi non avrebbero più bisogno di trovare sponde in un centrodestra a trazione sovranista ma avrebbero l’occasione di votare per Conti ...