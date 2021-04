Casaleggio difende Rousseau | ' Spero non lo attacchino per il terzo mandato' | ' M5s partito? Non è la strada giusta'

Advertising

mlpedo1 : @LaVeritaWeb Beh, Conte è l’avvocato che difende i grillini che devono risarcire con euro 480.000,00 la Casaleggio e co. -

Ultime Notizie dalla rete : Casaleggio difende

TGCOM

Il presidente dell'associazione Rousseau e figlio di Gianroberto: 'Con mio padre i nodi sarebbero venuti al pettine ...... cheanche il ruolo di Rousseau: "Per noi è fondamentale, va ripagato il debito che abbiamo e fatto un contratto di servizio". Davideè assente, ma Grillo ne ricorda il ruolo . I ...Lo dice Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau. "Spero - aggiunge - che non sia così, anche se a pensar male si fa peccato ma...". "Forse anche i movimenti oggi non sono più di ...Pretendiamo rispetto e ci auguriamo che le dichiarazioni del presidente del consiglio siano solo il primo passo del governo per difendere con forza gli interessi ... Dopo l'ultimatum di Davide ...