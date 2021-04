Uomini e Donne, due ex protagonisti sono diventati genitori per la seconda volta: ecco il nome scelto per il bebè (Di sabato 10 aprile 2021) Jara Gaspari e Nicola Balestra sono diventati genitori per la seconda volta. I due si sono cosciuti e innamorati nel parterre del Trono over di Uomini e Donne e sin da subito avevano manifestato la volontà di formare una famiglia, e così hanno fatto, tant’è che nel 2019 sono diventati genitori del piccolo Tommaso. A distanza poi di un anno e qualche mese dalla nascita del loro primo figlio l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over hanno annunciato proprio negli studi del dating show di Canale 5 l’arrivo del loro secondo figlio, che è venuto al mondo l’8 aprile. Ad annunciarlo è stata Jara sul suo profilo Instagram tramite una foto in cui è ritratto il bracciale in cui è segnato il giorno e l’ora di ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 aprile 2021) Jara Gaspari e Nicola Balestraper la. I due sicosciuti e innamorati nel parterre del Trono over die sin da subito avevano manifestato la volontà di formare una famiglia, e così hanno fatto, tant’è che nel 2019del piccolo Tommaso. A distanza poi di un anno e qualche mese dalla nascita del loro primo figlio l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over hanno annunciato proprio negli studi del dating show di Canale 5 l’arrivo del loro secondo figlio, che è venuto al mondo l’8 aprile. Ad annunciarlo è stata Jara sul suo profilo Instagram tramite una foto in cui è ritratto il bracciale in cui è segnato il giorno e l’ora di ...

