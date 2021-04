Un altro lutto al Mutuo Soccorso: è morto a causa del Covid Giancarlo Pirani. Era una colonna della società (Di sabato 10 aprile 2021) OSIMO - Nuovo lutto a causa del Covid per la società Operaia di Mutuo Soccorso di Osimo. Dopo aver pianto qualche giorno fa la morte di Maurizio Tondini, il 66enne che si occupava del bar della sede ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 10 aprile 2021) OSIMO - Nuovodelper laOperaia didi Osimo. Dopo aver pianto qualche giorno fa la morte di Maurizio Tondini, il 66enne che si occupava del barsede ...

