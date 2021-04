Sky: contro la Sampdoria ci sarà Osimhen, solo panchina per Mertens e Lozano (Di sabato 10 aprile 2021) Ci saranno diversi cambi, per il Napoli, rispetto alla sfida con la Juventus. Stando a quanto riporta Sky Sport, contro la Sampdoria è previsto il rientro tra i pali di David Ospina. Davanti al portiere colombiano una linea a quattro composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Manolas al fianco di Koulibaly. A centrocampo agiranno Demme e Fabian Ruiz davanti la difesa. Sulla trequarti Zielinski, ai lati Insigne e Politano. A guidare l’attacco ci sarà Osimhen, con Mertens che partirà dalla panchina. NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gennaro Gattuso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Ci saranno diversi cambi, per il Napoli, rispetto alla sfida con la Juventus. Stando a quanto riporta Sky Sport,laè previsto il rientro tra i pali di David Ospina. Davanti al portiere colombiano una linea a quattro composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Manolas al fianco di Koulibaly. A centrocampo agiranno Demme e Fabian Ruiz davanti la difesa. Sulla trequarti Zielinski, ai lati Insigne e Politano. A guidare l’attacco ci, conche partirà dalla. NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne;. All. Gennaro Gattuso. L'articolo ilNapolista.

Advertising

SkyTG24 : Milano, cerca di lanciare olio bollente contro carabinieri: arrestato - SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - SkySport : MOSTRUOSO SINNER L'azzurro vola in finale al Miami Open ? Domenica la finale (in diretta alle 19 su Sky) contro il… - napolista : Sky: contro la Sampdoria ci sarà Osimhen, solo panchina per Mertens e Lozano La probabile formazione del Napoli in… - sportli26181512 : Juventus-Genoa, Pirlo: 'Dybala dall'inizio? Difficile, ma ora ce lo godiamo': Le parole dell'allenatore bianconero… -