Rete Recovery Sud: stanziamenti economici per il Meridione, ma attenzione alle mafie (Di sabato 10 aprile 2021) di Biagio Maimone Viene definito "Recovery Sud" il gruppo di sindaci delle città del Meridione d'Italia, che ha costituito una Rete, al fine di richiedere i fondi del Recovery Fund, destinati al Mezzogiorno. "Non possiamo rimanere esclusi" qualche sindaco giustamente afferma, in modo altisonante, battendo i pugni sul tavolo del Governo affinché si muova, immediatamente, per l'elargizione economica prevista, necessaria per la rinascita del Sud Italia. In merito al Recovery Fund, difatti, si sono mosse le Istituzioni locali del Sud Italia, rappresentate, allo stato attuale, da quasi 500 sindaci. Da sempre sosteniamo che i vari Governi, che si sono succeduti dall'Unità d'Italia, hanno lasciato ai margini il Sud per far crescere economicamente e socialmente solo il Nord e che la tanto nominata ...

