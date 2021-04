Morte principe Filippo, Harry e Meghan Markle rompono l’assurdo silenzio (Di sabato 10 aprile 2021) Morte del principe Filippo, la reazione di Harry e della moglie Meghan Markle. Una notizia che ha addolorato un Paese intero, segnando una giornata storica per tutti i sudditi inglesi. E nelle ultime ore proprio sul sito di Archewell, l’organizzazione senza fini di lucro fondata da Harry e la moglie Meghan, arriva il messaggio in memoria del regale, che ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 99 anni. “È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la Morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor”, così con una nota ufficiale è sopraggiunta la notizia della dolorosa scomparsa del marito della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021)del, la reazione die della moglie. Una notizia che ha addolorato un Paese intero, segnando una giornata storica per tutti i sudditi inglesi. E nelle ultime ore proprio sul sito di Archewell, l’organizzazione senza fini di lucro fondata dae la moglie, arriva il messaggio in memoria del regale, che ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 99 anni. “È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato ladell’amato marito, sua altezza reale il, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor”, così con una nota ufficiale è sopraggiunta la notizia della dolorosa scomparsa del marito della ...

