LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: prosegue il programma delle semifinali. A breve Simone Alessio contro il russo Maksim Khramtcov (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16 AL VIA LE semifinali DEI -74 kg Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia) Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina) 16.12 -62 kg Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) – Bruna Vuleti? (Croazia): finale per l’oro 3. Kristina Prokudina (Russia) 3. Irem Yaman (Turchia) La bosniaca e la croata si qualificano all’atto che vale l’oro battendo rispettivamente la turca e la russa con gli score di 21-11 e 14-2. 16.07 Continuano i combattimenti al Grand Hotel di Sofia, a breve vi forniremo il quadro della situazione della categoria. 16.00 SI PARTE! semifinali dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.50 Le semifinali dovrebbero iniziare alle 16, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.16 AL VIA LEDEI -74 kg Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia) Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina) 16.12 -62 kg Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) – Bruna Vuleti? (Croazia): finale per l’oro 3. Kristina Prokudina (Russia) 3. Irem Yaman (Turchia) La bosniaca e la croata si qualificano all’atto che vale l’oro battendo rispettivamente la turca e la russa con gli score di 21-11 e 14-2. 16.07 Continuano i combattimenti al Grand Hotel di Sofia, avi forniremo il quadro della situazione della categoria. 16.00 SI PARTE!dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.50 Ledovrebbero iniziare alle 16, ...

