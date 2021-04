Ingrid Barbarossa | ex amministratrice e moglie di Luca Barbarossa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021), di origini francesi, è una donna molto riservata, ma famosa nel mondo dello spettacolo per essere la dolce metà di, il famoso cantautore italiano. Quando si sono incontrati, negli anni Novanta,ricopriva il ruolo diper una catena di negozi di Dolce & Gabbana. Nel 2018, suo marito, le ha dedicato la canzone Passame er sale. Una canzone che ebbe un gran successo al Festival di Sanremo e che soprattutto raccontava una profonda unione, la loro. Sostiene il marito e lo ama profondamente, in., famoso per il suo brano Portami a Ballare, ha un profilo privato di su Instagram dove racconta la sua vita privata e amorosa. La vita privata di ...