Il direttore dello Spallanzani su De Rossi: “Ricoverato per una polmonite, ma è in buone condizioni” (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo la notizia del ricovero arrivata nel pomeriggio di ieri, il Professor Francesco Vaia, direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha informato circa le condizioni dell’ex bandiera giallorossa e attuale collaboratore dello staff tecnico della Nazionale, Daniele De Rossi: “De Rossi è stato Ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”. Foto: Twitter vivo azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo la notizia del ricovero arrivata nel pomeriggio di ieri, il Professor Francesco Vaia,Sanitario dell’Istitutodi Roma, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha informato circa ledell’ex bandiera giallorossa e attuale collaboratorestaff tecnico della Nazionale, Daniele De: “Deè statoa causa di una. Le suesono attualmentee posso dire che siamo ottimisti”. Foto: Twitter vivo azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

romeoagresti : Javier #Ribalta, ex capo scout della #Juve e ds dello #Zenit, sarà il nuovo direttore tecnico del #Parma ????@GoalItalia - infoitsport : De Rossi ricoverato per Covid. Il direttore dello Spallanzani: 'Condizioni buone, siamo ottimisti' - Pall_Gonfiato : #DeRossi ricoverato allo Spallanzani per #Covid - sportli26181512 : De Rossi, seconda notte allo Spallanzani. 'Condizioni buone': De Rossi, seconda notte allo Spallanzani. 'Condizioni… - NATOlizer : De Rossi ricoverato per Covid. Il direttore dello Spallanzani: 'Condizioni buone, siamo ottimisti' -...… -