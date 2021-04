Filippo, perché il Duca di Edimburgo era Principe e non Re consorte (Di sabato 10 aprile 2021) perché Filippo, Duca di Edimburgo, era Principe ma non Re consorte? Era il marito della Regina Elisabetta, la sovrana più potente e amata al mondo. Era un padre amorevole per i suoi figli, ha lavorato per gran parte della sua vita e si è reso protagonista di momenti indelebili nella memoria del popolo britannico. Ma non era Re consorte. Qual è il motivo di una scelta che appare scontata, ma che invece è molto complessa da affrontare? Filippo, nonostante gli acciacchi e gli anni – a giugno ne avrebbe compiuti ben 100 – era tra i membri più importanti della Royal Family, e non potrebbe essere altrimenti. Al fianco – e servizio – della Regina Elisabetta da quasi settantaquattro anni, il motivo del titolo di Principe è da rivedere nel ... Leggi su dilei (Di sabato 10 aprile 2021)di, erama non Re? Era il marito della Regina Elisabetta, la sovrana più potente e amata al mondo. Era un padre amorevole per i suoi figli, ha lavorato per gran parte della sua vita e si è reso protagonista di momenti indelebili nella memoria del popolo britannico. Ma non era Re. Qual è il motivo di una scelta che appare scontata, ma che invece è molto complessa da affrontare?, nonostante gli acciacchi e gli anni – a giugno ne avrebbe compiuti ben 100 – era tra i membri più importanti della Royal Family, e non potrebbe essere altrimenti. Al fianco – e servizio – della Regina Elisabetta da quasi settantaquattro anni, il motivo del titolo diè da rivedere nel ...

Advertising

Ilamaiunagioia : A tutti quelli che si chiedono perché siamo così tristi per la morte del principe Filippo rispondo: perché inconsci… - Alessan08701871 : filippo manca perchè è andato a tagliare la barba; - Filippo_Paiano : @ardigiorgio @robersperanza @Palazzo_Chigi @CarloCalenda @ivanscalfarotto @AlessiaFragassi @davidallegranti… - wutilltheend1 : RT @nelsottobosco: il modo in cui tutti provano ad elogiare il principe filippo perché 'è stato un passo indietro' cazzo doveva fare ammazz… - elysiante : RT @nelsottobosco: il modo in cui tutti provano ad elogiare il principe filippo perché 'è stato un passo indietro' cazzo doveva fare ammazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo perché Filippo, la regina Elisabetta e il doppio cognome per i figli: la storia dietro a "Mountbatten Windsor" In fondo, zio Dickie, che per Filippo fu il padre attento che non ebbe mai , non nascondeva il suo ... Tanto bastò perché la voce fosse riportata alla Regina Madre, Mary, moglie di quel Giorgio V che ...

La vedova Elisabetta Filippo di Edimburgo è morto. Alzi la mano chi non si è dispiaciuto almeno un attimo per il ... regine, principi e principesse, carrozze e cavalli, castelli e ciambellani anche oggi, perché le fiabe ne ...

Discarica con le fumarole, il Comune paga un milione Il Mattino In fondo, zio Dickie, che perfu il padre attento che non ebbe mai , non nascondeva il suo ... Tanto bastòla voce fosse riportata alla Regina Madre, Mary, moglie di quel Giorgio V che ...di Edimburgo è morto. Alzi la mano chi non si è dispiaciuto almeno un attimo per il ... regine, principi e principesse, carrozze e cavalli, castelli e ciambellani anche oggi,le fiabe ne ...