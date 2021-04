Choc a Frattamaggiore | riceve vaccino Pfizer e muore sulla strada del ritorno verso casa

(Di sabato 10 aprile 2021) E’ accaduto giovedì pomeriggio a poca distanza dall’ospedale didove Salvatore Franzese, 80enne di Frattaminore, era andato perre la sua dose di. Secondo la denuncia che i familiari hanno presentato alla polizia l’uomo è morto in autodel. Ha avuto una improvvisa crisi respiratoria ed è morto in auto senza che gli si potesse prestare i soccorsi. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

IlMeridianoNEWS, 10 aprile 2021. FRATTAMAGGIORE (NA) – L'assurda vicenda è accaduta lo scorso giovedì pomeriggio, e ha visto coinvolto Salvatore Franzese, 80enne di Frattaminore, che si era recato all ...Tuttavia, per ora, il nesso tra il decesso e l'inoculazione della dose di vaccino è tutta da dimostrare.Potrebbe trattarsi di una pura causalità, o di un malore. Adesso, dunque, sarà l'autopsia a chia ...